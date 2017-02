Blizzard will kein Maus-Tastatur-Support für Overwatch auf PS4 und Xbox One. In einem deutlichen Statement haben sich die Entwickler von der Option distanziert, dass Spiele an Konsolen mit Maus und Tastatur zocken zu können. Man habe die Konsolenhersteller informiert und die Bedenken deutlich gemacht. Entweder man ermögliche einen simplen Support für alle Spieler oder bene für niemanden. Aktuell verschaffen sich manche Spieler der Konsolenversion einen Vorteil, indem sie Maus und Tastatur anschließen, was aber sehr umständlich ist.

