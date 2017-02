The Wild Eight schon bald bei Steam Early Access

Hier bei Gamereactor haben wir ein Herz für spaßige Survival-Titel und The Wild Eight sieht ganz danach aus. Nachdem das Spiel über Kickstarter finanziert wurde, wird es nun ab dem 8. Februar im Early Access für Steam veröffentlicht. The Wild Eight ist ein Survival-Titel aus der Top-Down-Perspektive, in dem wir Hunger, Kälte und die Wildnis überwinden müssen, um unser Überleben zu sichern. Wir dürfen Unterkünfte, verschiedene Werkzeuge und Waffen bauen, um Tiere zu jagen oder gegen andere Spieler zu kämpfen. The Wild Eight setzt die Spieler in eine prozedural generierte Welt, in der sie entweder entscheiden dürfen, zusammenzuarbeiten oder allein umherzuwandern. Das Spiel erscheint diesen Herbst auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One.

