Drittes Data Pack für Pro Evolution Soccer 2017 diese Woche

Konami veröffentlicht diese Woche das dritte Data Pack für Pro Evolution Soccer 2017. Es erscheint am 9. Februar auf PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und für Steam. Das Aussehen von über 100 Spielern aus den aktuellen Teams wird mit dem Data Pack verbessert, ebenso werden Details bei den legendären Spielern angepasst. Das Data Pack 3 stellt acht historische Trikots aus den Jahren 1975 bis 2012 von Borussia Dortmund vor, Schlüsselmomente in der glorreichen Geschichte des deutschen Teams auf dem Weg zur weltweiten Topmannschaft. Konami hat außerdem neue Banden am Spielfeldrand eingefügt und wird den Adidas-Ball vorstellen, der im UEFA Champions League Finale der Saison 2016/17 in Cardiff im Juni zum Einsatz kommt. Zusätzlich wird es neue Schuhmodelle von Nike, adidas und Puma geben.

