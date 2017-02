Lucio ist neuster Held in Heroes of the Storm

Blizzard gab am Wochenende den neusten Helden für seinen MOBA, Heroes of the Storm, bekannt. Dabei handelt es sich um Lucio, den Brasilianer auf Inline-Skates. So wie sein Overwatch-Vorlage wird Lucio in Heroes of the Storm vorwiegend ein Support-Charakter sein, der seine Mitspieler auf viele verschiedene Weisen unterstützt. Lucio ist bereits im Public Test Realm spielbar, und wird in den nächsten Wochen zur finalen Version hinzugefügt. Das Video unten zeigt einige Lucios Einsatzmöglichkeiten für Heroes of the Storm.

Werbung: