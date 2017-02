ARK: Survival Evolved wird vorerst nicht für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Studio Wildcard bestätigt. Man werde allerdings den Launch der Konsole im März "sehr genau verfolgen". Will heißen: Wenn die Switch Erfolg hat, dürfte auch ARK: Survival Evolved auf den Zug aufspringen. Bisher ist das Dino-Open-Word-Survial-Adventure ist für PC, PS4 und Xbox One am Start.

