Jack Sparrow kehrt im sehr matschigen Trailer zu Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales zurück. Der Film kommt nun nach seiner großen Verschiebung am 29. Mai 2017 in den USA in die Kinos. Ein deutscher Termin steht noch nicht fest, auch ein deutscher Titel für den neuen Teil von Fluch der Karibik ist noch nicht entschieden.

