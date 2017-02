Ein zweiter Trailer zu Guardians of the Galaxy zeigt neue Kämpfer in der zum Film gewordenen Comic-Welt. Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Yondu, Mantis, Nebula und Baby Groot haben einen Auftritt im Clip, der im Rahmen des Super Bowl gezeigt wurde. Der Film kommt am 5. Mai 2017 in die Kinos.

