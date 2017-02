Endlich gibt es ein paar Bilder, um darüber zu spekulieren, wie es in der zweiten Staffel von Stranger Things weitergeht. Im Rahmen des Super Bowl wurde nämlich gestern ein kurzer Teaser-Trailer gezeigt. Anschauen! Season 2 startet am 31. Oktober 2017 in der US-Originalfassung auf Netflix.

