Merge Games veröffentlicht am 8. Februar VR Ping Pong für Playstation VR. Für 14,99 Euro kriegen wir eine vom italienischen Studio Reddoll gemachte Simulation, die uns mit VR-Headset und Move-Controllern ein virtuelles Tischtennis-Erlebnis servieren will. Schaut euch den Trailer und die Screenshots an, könnte tatsächlich ganz lustig sein.

