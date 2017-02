14-Jähriges Counter-Strike-Talent für IEM Katowice disqualifiziert

Das 14-Jährige Counter-Strike-Talent David "frozen" Cernansky aus der Slowakei hatte sich locker und ungeschlagen mitsamt seinem Team eXtatus für das große ESL-Turnier IEM Katowice qualifiziert - wurde aber nun disqualifiziert und darf nicht mitmachen. Der Grund: Wer auf der großen Bühne mitspielen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Das Team des Ausnahmetalents ist frustriert, aber die Jungs von eXtatus müssen sich an die offiziellen Regeln der ESL halten, nach denen nur Spieler an Turnieren teilnehmen dürfen, die zu Beginn des Turniers mindestens 16 Jahre alt sind (während der Qualifikation indes dürfen sie noch 15 Jahre alt sein).

Werbung: