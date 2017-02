Wir haben 20 Minuten exklusives Gameplay aus Horizon: Zero Dawn, aufgenommen auf der PS4 Pro in 1080p mit dem finalen Gold-Code des Spiels.Die Mission startet nicht ganz am Anfang des Spiels, zeigt dafür ein sehr breites Spektrum der Möglichkeiten. Wer mag, liest noch unsere frische Vorschau. Das Game wird bis zum Launch am 1. März noch verfeinert, so dass es in jedem Fall einen Day-1-Patch geben wird.

