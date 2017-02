Nach Update verbessert PS4 Pro auch Games ohne Patch via Boost Mode. Das kann man an mehreren Stellen im Netz nachlesen, an denen Teilnehmer des Beta-Tests für das Update 4.5 ihren NDA gebrochen und über das neue Feature geschrieben haben. Der Boost-Modus verbessert eine Reihe von Spielen in Dachen Grafik und Framerate, ohne dass diese dafür optimiert sind. Als sicher kann man Assassin's Creed: Unity, Bloodborne, Just Cause 3 und The Witcher 3: Wild Hunt auf die Liste der Games setzen, die profitieren. Mal schauen, wann Sony offiziell mit den Details um die Ecke biegt.

