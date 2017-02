PS4 kriegt neues System-Update 4.5

Die PS4 kriegt ein neues System-Update 4.5 - und wir wissen bereits, was eingespielt wird, auch wenn der Termin für die Veröffentlichung noch nicht steht. Am wichtigsten ist die Unterstützung externer Festplatten bis zu einer Größe von 8TB, um Games extern zu speichern. Games können ganz einfach zwischen den Festplatten hin und her geschoben werden (auf der Xbox One geht das schon eine ganze Weile). Auch das zweite Feature kennt man von der Xbox One: individuelle Wallpaper für die Benutzeroberfläche. Man kann einfach in-Game-Screenshots verwenden und mit den sogar etwas rumspielen. Aus den Schnellauswahlmenü lässt sich nun etwas personalisieren. Dazu werden noch einige kleinere Änderungen eingespielt, alle Details finden sich hier.

