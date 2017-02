505 Games bringt gemeinsam mit Entwickler ConcernedApe die Rollenspiel-Simulation Stardew Valley für PS4 und Xbox One in den Handel. Das als Downalod äußerst beliebte Farm-RPG mit offenem Ende wurde bisher für PC, Playstation 4 und Xbox One beinahe 2 Millionen Mal digital verkauft. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, es heißt offiziell nur "Anfang 2017". Der Preis wird 29,99 Euro betragen.

