Der Verbrauchsgüter-Konzern Gilette setzt das Sponsoring von Esportler in offenkundig großem Stil um. Gilette wird mit der ESL arbeiten und ein Partner für die League of Legends Intel Extreme Masters (IEM) World Championship in Polen werden. Außerdem ist Gilette offizieller Sponsor von Pro-Gamer Enrique "xPeke" Cedeño.

Werbung: