Skylanders Imaginators für Nintendo Switch muss ohne Support für Fahrzeuge oder Fallen auskommen. Das steht in der Peessemitteilung von Activision. Damit dürfte auch der Rennspielmodus gestorben sein, der in der Originalvorlage natürlich enthalten ist. Alle der über 300 unterstützen Skylanders der Spieler können über das Portal of Power oder eine digital verfügbare Bibliothek geladen werden.

Werbung: