River City Ransom: Underground erscheint noch im Februar

Double Dragon 4, entwickelt von Arc System Works, wurde erst letzte Woche veröffentlicht. Im Laufe des Monats können wir jedoch noch mehr Pixel-Beat'Em Ups erwarten, wenn River City Ransom: Underground für den PC erscheint. Das Spiel hatte eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne in 2013 und sollte eigentlich schon im Jahr darauf veröffentlicht werden. Doch das geschah bis jetzt nicht. Einen klaren Release bleiben uns die Entwickler schuldig, doch Conatus Creative verspricht, dass der Titel noch im Laufe des Februars erscheint.

Die River-City-Ransom-Serie (Kunio-Kun im Original), startete erstmals in den Achtzigern für die NES, entwickelt von Technōs (die ironischerweise ebenfalls Double Dragon 4 entwickelten). In Europa wurde das Spiel als Street Gangs veröffentlicht. Die Serie bekam einige Spin-Offs in Japan, unter anderem das Fußball-Spiel Nintendo World Cup für die NES, das auch hier in Europa releast wurde. Den Trailer zum Spiel gibt es hier.