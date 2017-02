Reale Spielzeugautos zu Rocket League im Frühjahr

Es wird tatsächlich reale Spielzeugautos zu Rocket League geben im Frühjahr. Psyonix hat sich mit Zag Toys zusammengetan, um eine Serie Original Minis Pull-Back Racers im Look des populären Spaßsportspiels zu produzieren. Es wird zwölf Rocket League-Aufziehrenner aus dem Spiel geben, die jeweils zusätzlich Codes enthalten, die In-Game-Goodies freischalten. Octane, Dominus, Masamune, Hotshot, Grog, X-Devil, Merc und Backfire sind am Start, dazu vier Limited-Edition-Varianten dieser acht Wagen. Alle Karren sind in blickdichten Tüten verpackt, um die Sammler in den Wahnsinn zu treiben.

