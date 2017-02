Inhalte zu den drei kommenden Mafia III-Erweiterungen bekannt

Für Mafia III haben wir bereits einige kostenlose Erweiterungen bekommen, doch nun wissen wir auch, was in den kommenden, kostenpflichtigen enthalten sein wird. Hangar 13 enthüllte die drei Inhalts-Erweiterungen:

• Schneller, Baby!: Kommt im späten März und scheint sehr auf Fahrzeuge fokussiert zu sein. Einer Presse-Nachricht zufolge schließt sich Lincoln dabei mit Roxy Laveau zusammen. Diese will einen korrupten Polizisten umlegen, der die Bürgerrechtler am Stadtrand von New Bordeaux terrorisiert. Das führt uns in ein Abenteuer mit "schnellen Autos, dramatischen Verfolgungsjagden und epischen Stunts."

• Offene Rechnungen: Eerscheint im Mai. Dabei lernen wir John Donovan besser kennen, während wir einen wieder aufgetauchten alten Rivalen erledigen müssen. Wie es scheint hat Lincoln noch eine Blutfehde mit den Vietnamesen offen. In der Erweiterung werden wir also mehr Informationen über seine Aktivitäten im Vietnamkrieg erfahren.

• Zeichen der Zeit: Ist im Juli erhältlich. Eine Serie von Ritualmorden sucht New Bordeaux heim. Vater James bittet um Lincolns Hilfe bei der Suche nach dem verantwortlichen Kult. Eine Aufgabe, die ihn zum dunklen Herzen des alten Bayous, direkt in die drogenverseuchte Gegenkultur inmitten der Stadt führt.

Jede Erweiterung soll dabei neue interessante Umgebungen, Geschichten, Spielmechaniken und noch mehr beinhalten. Mehr Informationen zu den Erweiterungen wird es jeweils vor den Veröffentlichungen geben.