The Goonies, Harry Potter und Lego City ab Mai für Lego Dimensions

Warner Bros. hat Details zu den drei neuen Erweiterungspaketen für Lego Dimensions verkündet, die ab dem 11. Mai 2017 verfügbar sind. Es wird das The Goonies-Level-Paket geben, das Harry Potter-Spaß-Paket und das Lego City-Spaß-Paket. Die in den Erweiterungspaketen enthaltenen Lego-Minifiguren verfügen über besondere goldene Lego-Tags, die eine frei spielbare Abenteuerwelt der entsprechenden Unterhaltungsmarke sowie eine Kampfarena freischalten - diese erreichen Spieler über Vorton. Jede Kampfarena ist einzigartig und repräsentiert die Welt des Charakters, mit dem sie freigeschaltet wird. Sie ermöglicht lokale Splitscreen-Wettbewerbe für bis zu vier Spieler in den vier Spielmodi "Erobere die Flagge", "Aufgabe", "Basendresche" und "Tick, Tack, Bumm!".

Werbung: