Game Director Hajime Tabata denkt immer noch über Final Fantasy XV für PC nach. Das hat er in einem Interview mit der japanischen Famitsu gesagt. Er wolle das Spiel als "technischen Versuch" für PC veröffentlichen, so dass das Spiel auf High-End-PC laufen könne .Das wolle er auch ganz persönlich sehen. Außerdem seien für die PC-Version Sachen wie Mods oder ein Quest-Editor möglich. Zum Status der Arbeiten an einer VR-Version (in diesem Fall für PSVR) sagte er nur, dass man dran arbeite, aber noch nicht so weit sei zu sagen, wann etwas veröffentlicht wird.

