PS4-Verkäufe in Japan um 24 Prozent gestiegen durch Resident Evil 7

Die PS4-Verkäufe in Japan sind um 24 Prozent gestiegen durch die Veröffentlichung von Resident Evil 7: Biohazard. Das schätzen die Kollegen der Famitsu auf Basis von Marktdaten von Media Create und eigener Recherchen. Das Horrorspiel hatte in den Tagen nach dem Launch geschätzte 187.000 (Media Create) bzw. 231.000 (Famitsu) Einheiten verkauft. Resident Evil 6 allerdings verkaufte sich etwa drei Mal so gut, Resident Evil 5 immer noch zwei Mal so gut wie Resident Evil 7: Biohazard. Allerdings ist die Zahl der PS4-Konsolen in Japan deutlich kleiner als es bei der PS3 (plus ein paar Xbox 360) der Fall war.

