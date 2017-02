Pokémon Go erreicht am schnellsten magische Umsatz-Milliarden-Meilenstein

Pokémon Go erreicht am schnellsten aller Mobile Games den magischen Umsatz-Milliarden-Meilenstein, haben die Analysten von Sensor Tower ausgerechnet. Der nächste Mitbewerber war Clash Royale von Super Cell, das 550 Millionen US-Dollar Umsatz weltweit schaffte in den ersten sieben Monaten nach dem Launch. Die Analysten haben zudem errechnet, dass Pokémon Go selbst ganz aktuell noch täglich zwischen 1,5 bis 2,5 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Zu Hochzeiten waren es 18 Millionen US-Dollar täglich.

