Zwei Gameplay-Clips und finale Wertung von Nioh

Wir haben uns in den vergangenen Tagen viel mit dem neuen Action-Rollenspiel von Team Ninja beschäftigt, denn in der kommenden Woche erscheint Nioh hier in Deutschland. Was wir vom fertigen Spiel halten, dürft ihr ab sofort in unserer Kritik nachlesen, so viel sei jedoch verraten: Es ist echt gut geworden. Wer nicht länger warten möchte, schaut einfach unsere Gameplay-Clips, die wir für die Review aufgenommen haben. Im ersten Video probieren wir eine Zwielicht-Mission - eine der größten Herausforderungen des Spiels. Obwohl unser Charakter dort ganz gut ausgerüstet ist, wird unser Redakteur Stefan von den bösen Yokai ganz schön unter Beschuss genommen.

Der zweige Clip zeigt eine frühere Nebenmission, bei der ihr sogar ein wenig angewandte Magie sehen werdet. Nioh erscheint am 9. Februar für die Playstation 4, unter dem Video seht ihr eigene Screenshots vom fertigen Spiel.