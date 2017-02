Blizzard siegt vor Bundesgerichtshof gegen Cheat-Bot-Anbieter

Blizzard Entertainment hat vor dem Bundesgerichtshof einen Rechtsstreit mit der Bossland GmbH gewonnen. Bossland ist ein Unternehmen, das betrügerische Anwendungen (Cheat-Tools) für Videospiele entwickelt, darunter auch Bots für World of Warcraft. Diese Software-Roboter automatisieren die Handlungen eines Charakters im Spiel und beeinträchtigen dadurch das Spielerlebnis ehrlicher Spieler, indem beispielsweise der Markt des Spiels mit einem Gegenstand regelrecht überflutet wird oder jemand diesen vollständig aufkauft. Sie bringen die Wirtschaft eines Spiels aus dem Gleichgewicht und verschaffen einigen wenigen Spielern einen Vorteil.

Das oberste deutsche Straf- und Zivilgericht hat entschieden, dass die Entwicklung und der Vertrieb dieser World of Warcraft-Bots durch die Bossland GmbH eine unlautere und das Spielerlebnis beeinträchtigende Praxis darstellt. Außerdem entschied das Gericht in einem dazu parallel stattfindenden Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung zwischen Blizzard Entertainment und der Bossland GmbH zugunsten von Blizzard Entertainment. "Wir möchten unter allen Umständen das Spielerlebnis all unserer Spieler sowie unser geistiges Eigentum schützen und freuen uns deshalb sehr über die Entscheidung des Gerichts", kommentierte PR-Manager Martin Metzler.