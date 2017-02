Gerücht: Enthüllt Warner Bros. neues Spiel im Februar?

Wir haben Information zu einer bevorstehenden Enthüllung vonseiten Warner Bros. Montreal bekommen. Quellen behaupten, dass das Studio an einem neuen Batman arbeitet und wir nicht mehr allzu lange auf die offizielle Ankündigung warten müssen. IGN Frankreich hat zudem dieses Bild auf ihrem Twitter-Account geteilt:

Warner Bros. Games hat mehr als Batman-Titel in ihrem Portfolio, wieso kommen wir also direkt auf Batman? Die Buchstaben des Schriftzuges wurden in ähnlicher Machart gestaltet, wie in der Vermarktung von Batman: Arkham Origins. Außerdem erinnert das Logo stark an das Enblem von Warner während Batman: Arkham City.

Allerdings - und das wäre nicht weniger spannend - könnte es sich bei der Ankündigung genauso gut um eine andere Serie des Publishers handeln. Etwa Mittelerde: Mordors Schatten 2 oder eine völlig neue IP? Am 8. März werden wir es wissen. Was sagt ihr dazu?