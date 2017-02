Zenimax kauft Escalation Studios

Bethesda Softworks ist ein Tochterunternehmen von Zenimax und seit gestern ist dieses Unternehmen ein Stückchen größer. Wie sie in der Nacht bekanntgaben, wurde das in Texas ansässige Entwicklerstudio Escalation Studios erfolgreich angeeignet. Escalation Studio haben Bethesda bereits mit dem Doom-Reboot geholfen (entwickelten dort den Map-Editor SnapMap) und arbeiten derzeit laut Unternehmensaussagen an mehreren Spielen für PC, Konsolen, VR und mobilen Geräte.

Werbung: