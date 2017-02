Dota 2-Festival mit achter ESL One dockt in Hamburg an

Europas größtes Dota 2-Festival zieht für die achte ESL One Veranstaltung von Frankfurt aus weiter in den Norden. Organisiert von dem weltgrößten eSport-Unternehmen ESL, geht es für die Dota 2-Community in diesem Jahr in die Barclaycard-Arena - die mit 16.000 Sitzen und erstklassiger Infrastruktur für große Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen eine perfekte neue Heimatstätte für die ESL One Hamburg 2017 ist. Die besten acht Teams werden dort am 28. und 29. Oktober um 250.000 US-Dollar Preisgeld kämpfen.

Seit dem Debüt im Juni 2014, lockten die ESL One Wettkämpfe für Dota 2 mehr als 100.000 Besucher in bekannte Sportstätten in Europa, Nordamerika und Asien, zusätzlich schauten 30 Millionen einzigartige Zuschauer online zu. Mit der Premiere der ESL One Genting im Januar und nun zusätzlich der ESL One Hamburg im Herbst, hat die Turnierserie dann über zwei Millionen US-Dollar Preisgeld bis Ende 2017 ausgezahlt.

Karten für die ESL One Hamburg gehen Anfang nächster Woche in den Vorverkauf und sind über Eventim erhältlich. Genau wie bei der ESL One Frankfurt haben Besucher die Auswahl zwischen den Karten der unterschiedlichen Preisklassen (zzgl. Gebühren): Weekend (35 Euro), Weekend Plus (85 Euro), Premium (229 Euro) und der "Aegis Experience"(2999 Euro für fünf Besucher), die weiteren Details zu den Karten werden mit dem Verkaufsstart bekanntgegeben.