The Journey mit neuen Stories und Spielern in FIFA 18

EA-Boss Andrew Wilson hat letzte Nacht verraten, dass der The Journey-Rollenspielmodus einen zweiten Versuch in FIFA 18 kriegt. Die Fußballsimulation erscheint für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wilson sprach von neuen Stories und Spielern, die wir begleiten dürfen auf ihrem Weg zum Superstar. Macht beachte hier die Mehrzahl, den in FIFA 17 durften wir mit Alex Hunter nur einen einzigen Spieler einer einzige Mannschaft in The Journey begleiten. Der Modus wurde übrigens von über zehn Millionen Spielern gezockt, sagte Wilson. Wie viele ihn beendet haben, sagte er nicht.

