Racing Apex für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One geplant

Was ist eigentlich aus dem coolen Polygon-Rennspiel Racing Apex geworden ist, dass bereits Anfang 2016 angekündigt wurde und im Januar 2017 veröffentlicht werden sollte? Die Kickstarter-Kampagne wurde im Mai 2016 kurz nach dem Anschalten abgebrochen, seit dem herrschte primär Ruhe. Nun, das Spiel ist absolut noch in der Entwicklung, wie uns Trevor Ley, Gründer des Entwicklers Lucky Mountain Games, auf Nachfrage bestätigt hat. Es soll für PC, Mac, Linux, Wii U, Nintendo Switch, Xbox One und PS4 veröffentlicht werden und sogar Playstation VR unterstützen.

"Wir haben viel Interesse von Publishern und Plattform-Inhabern, aber haben den Kickstarter abgebrochen, da er nicht genug Beachtung bekommen hat", sagte Ley und fügte hinzu, es sei damals "unser Fehler wegen mangelnder PR im voraus" gewesen. Das Team werde derzeit mit neuen Entwicklern ergänzt, während sie an einer spielbaren Alpha-Demo für PC und Mac arbeiten. Das Spiel ist bereits via Greenlight auf Steam seit vielen Monaten durchgewunken worden. "Wir sollten ein Update zum Demo-Fortschritt später in diesem Monat haben". Derweil schauen wir uns die schicken Screenshots an und träumen von der Multiplayer-Polygon-Schönheit...