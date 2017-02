Tony Hawk arbeitet an neuem Skate-Spiel ohne Activision

Tony Hawk arbeitet an einem neuen Skate-Spiel ohne Activision - allerdings wollte er keine weiteren Details verraten. Es seien noch keine Verträge unterzeichnet, aber das Projekt sei großartig, verriet der legendäre Skateboarder. Dann kam noch eine lustige Anekdote: Vor 20 Jahren wollten die GTA-Macher Rockstar einen "per Füßen gesteuerten Prototypen" entwickeln wollen. Allerdings sei das Spiel annährend zu schwierig gewesen wie reales Skateboarding, und als er dann mit Activision gesprochen hatte, sei ihm klar gewesen, dass das die Richtung sein müsse. Hat er ja auch recht gehabt. Das andere Game wurde übrigens als Thrasher: Skate and Destroy veröffentlicht und war kommerziell nicht wirklich erfolgreich.

