Neues Need for Speed bei EA in Arbeit. Das wurde gestern im Rahmen des ersten EA-Investorengesprächs im Jahr 2017 offiziell bestätigt. Wir kriegen ein "neues, innovatives" Need for Speed, das bis April 2018 veröffentlicht werden soll. Es soll einen größeren Fokus auf kompetitives Onlinespiel geben und eine "unglaubliche Grafik" dazu. Mehr wurde nicht gesagt. Habt ihr Bock drauf?

