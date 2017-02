Das deutsche Studio Shin'en Multimedia arbeitet aktuell an Fast RMX exklusiv für Nintendo Switch. Wir haben mit CEO Manfred Linzner über dei Arbeiten für und mit Nintendo gesprochen, er sagte deutlich: "Für uns ist Switch zweifellos das coolste Gadget von Nintendo aller Zeiten." Wenn man das Tablet zum ersten Mal in den Hände halte, sei man überwältigt, wie perfekt sich alles anfühle. "Alles ist so slick und clever entworfen", fügte er hinzu. Fast RMX sehe im Handheld-Modus brillant aus, aber "wenn du in den TV-Modus wechselt und das gleiche Spiel auf dem HDTV in 1080p und immer noch bei 60FPS erlebst, pustet dich das um." Fast RMX hat noch keine Termin, soll aber 2017 veröffentlicht werden.

