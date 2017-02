Offene Beta zu For Honor ab 9. Februar mit neuem Modus

Ubisofthat die offene Beta für For Honor vom 9. bis 12. Februar für PS4, Xbox One und PC verfügbar sein wird. Die Beta umfasst den neuen Modus "Vernichtung", der die besten Elemente aus fünf Runden Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn vereint. Vernichtung schließt sich in der Open Beta den drei weiteren spielbaren Modi, Herrschaft, Handgemenge und Duell mit ihren neun spielbaren Helden an. Zum Start von For Honor wird es zwölf spielbare Helden und fünf verschiedene Multiplayer-Modi geben. Auch der Krieg der Fraktionen wird in der Open Beta fortgesetzt und gibt mehr Spielern die Möglichkeit, für eine der drei Fraktionen zu kämpfen - Ritter, Samurai und Wikinger.

