Hunting Simulator für PC, PS4 und Xbox One im Sommer

Bigben Interactive und Entwickler Neopica haben die Jagdsimulation Hunting Simulator angekündigt, die im kommenden Sommer für Playstation 4, Xbox One und PC erscheint. Hunting Simulator lässt uns Bigben zufolge "stundenlang in die Wildnis eintauchen - mit Einzel- und Mehrspieler-Modi, einzigartigen Spielmechaniken, einer Vielzahl an Jagdrevieren und hunderten zu erreichenden Zielen." Das auf der Unreal 4-Engine basierende Spiel enthält einige der bekanntesten Jagdregionen der Welt - wie die Berge Colorados, die Eichenwälder Frankreichs und die schneebedeckten Ebenen Alaskas. "Jede dieser Umgebungen wird von überragend modellierten Tierarten bevölkert, die dank einer realistischen KI zum Leben erwachen", heißt es in der Ankündigung. Es wird 35 Arten in zwölf riesigen Jagdrevieren geben, die wir mit mehreren Jagdgewehren, Armbrüsten und Bögen erlegen können, dazu Zubehör wie Lockpfeifen, Köder, Windanzeiger und sogar eine Drohne zum Sondieren der Umgebung. Der Mehrspieler-Koop-Modus ist für bis zu drei Jäger ausgelegt.

Werbung: