Neuer Call of Duty: Infinite Warfare Trailer zeigt neue Maps

Call of Duty: Infinite Warfares Sabotage-Erweiterung ist endlich erschienen. Für alle Ungeduldigen gibt es nun einen neuen Trailer. Das erste Video zur Erweiterung gab uns einen Überblick zu den Inhalten, während sich das zweite auf das neue Zombie-Kapitel fokussierte. Heute geht es um die vier neuen Maps, die in der Erweiterung enthalten sind, und was wir auf ihnen erleben werden. Wie es scheint, werden wir eine Menge Hand-Gestiken performen. Welcher Teil der Erweiterung klingt am Besten? Das neue Zombie-Kapitel, die neuen Maps, die neuen Waffen, oder etwas anderes?

Werbung: