Die Story von Horizon: Zero Dawn "nicht nur kompliziert, sondern auch emotional". Das hat uns Narrative Director John Gonzales im Interview verraten. Wir sollen nicht vergessen können, wer wir sind und wo wir sind im Spiel. Jedes Erlebnis im Spiel soll im Kontext von Drama und Emotion eine Rolle spielen und einen Eindruck hinterlassen. Wer noch mehr erfahren will, schaut sich das gesamte Interview an.

