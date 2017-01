Wir haben mit Hermen Hulst, Chef von Guerrilla Games, über Horizon: Zero Dawn gesprochen und die Entscheidung, das Egoshooter-Genre und Killzone zu verlassen, um neue Areale zu erkunden. In der Rückschau sei es eine "sehr clevere Entscheidung gewesen", allerdings habe er zwischendrin, als die komplette Engine umgeschrieben werden musste, schon immer mal wieder gedacht: "Oh mein Gott, was tun wir hier überhaupt?!" Es sei streckenweise ein bisschen irre gewesen und natürlich nicht immer einfach. Allerdings fühle sich das "nun fast komplett fertige Werk großartig an", freut sich der Entwickler. Wer mag, liest unsere frische Vorschau des fast fertigen Spiels.

