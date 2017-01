Psychonauts: In the Rhombus of Ruin mit festem Termin

Double Fine hat die Veröffentlichung von Psychonauts: In the Rhombus of Ruin für den 21. Februar exklusiv auf Playstation VR bestätigt. Das Puzzlespiel wurde speziell für VR entwickelt wurde und schläft die Brücke zwischen den Ereignissen des ersten Psychnoauts und dem in Kürze erscheinenden Nachfolger. Wir schlüpfen in die Rolle von Raz, einem jungen Psychiker und nun vollständiges Mitglied der Psychonauts — einer Elitegruppe von internationalen Gehmeinagenten. Wir nutzen die unterschiedlichen psychischen Fähigkeiten von Raz, um die Welt zu beeinflussen und Rätsel zu lösen. Die Kraft der Hellseherei erlaubt es euch, eure Umgebung durch die Blicke Anderer wahrzunehmen, während Fähigkeiten wie Telekinese und Pyrokinese dabei helfen, Dinge mit der Kraft eures Geistes zu bewegen...oder einfach in Brand zu setzen. Die Story setzt an, wo Psychonauts endete, mit Raz, Lili, Sasha, Milla, und Coach Oleander auf dem Weg, um Lilis Vater Truman Zanotto zu retten. Wer mag, schaut sich den speziellen 360-View-Trailer bei Youtube an.

