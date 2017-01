Fallout 4 kriegt Grafik-Upgrade für PC und PS4 Pro

Bethesda wird in Kürze das Aussehen von Fallout 4 für PS4 Pro und PC erheblich verbessern. Auf der PS4 Pro läuft das Spiel nach dem Update, das kommende Woche erscheint, in 1440p HD-Auflösung und bietet erhöhte Weitsicht und noch schickere volumetrische Beleuchtung. PC-Spieler dürfen sich über das 58 GB fette, kostenlose "High Resolution Texture Pack" freuen, allerdings braucht man einen ebenso fetten Rechner, in dem mindestens ein Core i7-5820K steckt sowie eine GTX 1080 8GB oder AMD Radeon RX 490 8GB Grafikkarte. Besitzer der Xbox One, der Standard-PS4 und schwacherer PC profitieren ebenfalls etwas von dem Update. Es soll nämlich neben den genannten Grafikverbesserungen auch neue Funktionen für den Umgang mit Mods bieten.

Werbung: