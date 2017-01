Flappy Bird-Macher bringt Ninja Spinki Challenges

Flappy Bird-Macher Dong Nguyen hat sein neues Game Ninja Spinki Challenges für iOS und Android veröffentlicht. Das Game ist Free-to-play und dreht sich um einen kleinen Ninja, der in sechs Minigames bestehen muss, ohne dabei eine Katze zu töten. Die Steuerung orientiert sich von der Grundidee an Flappy Bird, zuerst ist das Spiel sehr einfach, wird aber schwierig zu meistern. Wer reinschauen will, guckt auf der Website vorbei.

Werbung: