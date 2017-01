Worms-Publisher Team17 hat heute seine Partnerschaft mit dem in Texas ansässigen unabhängigen Entwickler Mothership Entertainment bekannt gegeben, um die Sci-Fi-Städtebau- und Management-Simulation Aven Colony auf Xbox One, Playstation 4 und PC zu veröffentlichen. Die Beta ist aktuell auf itch.io verfügbar. Aven Colony soll im 2. Quartal 2017 für Xbox One, Playstation 4 und PC erscheinen.

