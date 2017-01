Niantic bringt ein neues Update und Rollstuhl-Support für Pokémon Go. Das Update heißt 0.55.0 (Android) und 1.25.0 (iOS) und ermöglicht es nun auch Rollstuhlfahrern, Pokémon Go in Kombination mit einer Apple Watch zu spielen. Außerdem wurden die Ladezeiten der Android-Fassung verbessert und Verbindungsprobleme des Spiels mit Pokémon Go Plus behoben.

