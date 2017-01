Das österreichische Studio Bplus bringt Puzzle Box und Tank It! für Nintendo Switch. Das Studio von Bernd Geiblinger arbeitet seit zehn Jahren an Nintendo-games und witzelt öffentlicht über eine Dekade als "B+ License"-Studio. Wir haben zwei Videos, die die neuen Games in Aktion zeigen. Beide Games sind Portierungen, Puzzle Box ist bereits veröffentlicht und Tank It! schon länger in Arbeit für PC und Nintendo Switch.

