Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas ist für Nintendo Switch bestätigt, allerdings hat Publisher FDG Entertainment keinen konkreten Termin genannt. Das Action-Adventure, das nicht ohne Grund sehr an The Legend of Zelda: The Wind Waker erinnert, ist eines von zwei Projekten, das FDG für Switch in Arbeit hat. Das andere Projekt ist noch nicht öffentlich bekannt.

