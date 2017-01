US-Entwickler will keine Trump-Wähler als Käufer für eigenes Spiel

Der in San Francisco ansässige Entwickler Midboss hat via Twitter klar gemacht, dass lieber keine Wähler des US-Präsidenten Donald Trump das gerade veröffentlichte Point'n'Klick-Adventure 2064: Read Only Memories spielen sollten. Im Original liest sich das so: "<i>If you voted for trump or support his facist regime please don't play our game.. Just go fuck off! ????</a>". Midboss vermarktet sich selbst als "coole, schwul-fokussiertes" Unternehmen.

