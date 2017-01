Fans kriegen die Emil-Edition als limitierte PS4 zu Nier: Automata in Japan serviert. Sony hat die Slim-Konsole selbst angekündigt. Der Verkauf startet am 23. Februar, es gibt das 500-GB- and 1-TB-Model für 33.480 Yen (272 Euro) oder 38.480 Yen (313 Euro). Eine europäische Version der Konsole ist aktuell nicht bestätigt.

