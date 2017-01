Neue Bonus-Mission und Elusive Target für Hitman

Für Hitman-Fans gibt es gute Nachrichten. IO Interactive kündigte heute an, dass am 31. Januar die dritte Bonus-Mission namens Erdrutsch erscheint. Unten gibt es einen Trailer und eine kleine Beschreibung zur Mission:

"In Sapienza geht die Sonne langsam unter, die Einheimischen versammeln sich zu einem kleinen Konzert am Hafen. Marco Abiatti - ein reicher Geschäftsmann mit Verbindungen zur Mafia, hat für den frühen Abend eine Veranstaltung am Strand geplant. Agent 47 muss sichergehen, dass dieser Patriot nicht zum Bürgermeister wird.

Neben der neuen Bonus-Mission kündigten die Entwickler ebenfalls ein neues Elusive Target an, den Erpresser. Dieser wird im Prologue-Set in Paris sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen zu finden sein. Wie mit jedem anderen Elusive Target stehen insgesamt 240 Stunden zur Verfügung, um die zwei Aufgaben zu erledigen: Walter Williams eliminieren und den Memory-Stick in Besitz bringen. Misslingt der Versuch, besteht keine Möglichkeit, es nochmal zu versuchen. Auch für das Elusive Target gibt es einen Trailer.