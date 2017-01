Steep bekommt Gratis-Map und großes Update. Das Update beinhaltet zwei Änderungen zur Sprung-Genauigkeit, der Einfluss der G-Kräfte ird justiert, dazu gesellt sich eine verbessertes Anzeige der Bergansicht und vieles mehr. Für Spieler, die am kompetitiven Spielen interessiert sind, stellt Ubisoft die World-Tour-Turnierserie vor. Dabei handelt es sich um eine monatliche Herausforderung, in der Spieler bestimmte Ziele erreichen müssen, um in die nächste Runde zu gelangen. Die erste Herausforderung nennt sich Hinterland, hierbei müssen Spieler in den Bergen der Verdammten insgesamt 5000 Punkte sammeln. Meistert ihr diese Aufgabe, gelangt ihr am Montag in die erste offizielle Runde.

Und als wäre das nicht schon genug, will man sich für die Zukunft die besten von Spielern erstellte Herausforderungen suchen, und diese als Community-Challenges veröffentlichen. Hierbei besteht die Möglichkeit dass auch die Entwickler selbst mit an Bord sind, gebt also euer bestes.

Welcher Teil des großen Updates klingt am besten, die Änderungen zu den Spielmechaniken oder die neuen Inhalte?