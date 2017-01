Civilization VI bekommt Mod-Support

Wer Pete Murray von Firaxis in der Civilization VI-Multiplayersession via Twitch (geteilt auf Reddit) zusah, hat eventuell eine interessante Neuigkeiten gehört. Denn der Entwickler gab preis, dass man momentan an Mod-Tools und Steam-Workshop-Unterstützung arbeitete - und dass offizielle neue Informationen dazu schon bald folgen sollen. Wenn das nicht etwas ist, worauf man sich freuen kann, dann wissen wir auch nicht. Zwar gab es bereits so einige Mods, doch die offizielle Unterstützung des Spiels wird den Zugang zu ihnen weitaus einfacher gestalten.

